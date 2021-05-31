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    Три «золота» завоевали казахстанские тяжелоатлеты на юниорском чемпионате мира в Ташкенте

    31 Мая 2021, 16:19

    ТАШКЕНТ. КАЗИНФОРМ - В Ташкенте завершился юниорский чемпионат мира по тяжелой атлетике. Команда Казахстана смогла отметиться шестью медалями. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Olympic.kz.

    На первую ступень пьедестала поднялись Аблай Ауелханов (до 55 килограммов), Рахат Бекболат (до 102 килограммов), Айсамал Сансызбаева (свыше 87 килограммов).

    Вторым стал Алексей Дроздов (до 61 килограмма). Акмола Сайрамкез (до 67 килограммов) и Гульнур Ыбрай (до 64 килограммов) завершили выступление с «бронзой». Сайхан Тайсуев (до 73 килограммов), ставший седьмым, взял малое «серебро» в «толчке».
    Фото: Национальное информационное агентство Узбекистана

    Автор:

    Гульмира Байзакова

    Спорт Узбекистан
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