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    Три жителя Алматинской области пошли на убийство ради квартиры

    13 Апреля 2022, 14:10

    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Трех жителей Алматинской области задержали за убийство 48-летнего мужчины, совершенное с целью завладеть его квартирой в Алматы, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ДП региона.

    25 марта близ села Каракемер в Енбекшиказахском районе местные жители обнаружили обгоревшее тело неизвестного мужчины. По утверждению судебно-медицинских экспертов смерть мужчины наступила от острой кровопотери в следствие ножевых ранений.

    Вскоре стражи порядка установили личность убитого - жертвой стал 48-летний житель Алматы, числившийся с середины марта без вести пропавшим. Совместными усилиями полицейских Алматы и Алматинской области были задержаны трое лиц, среди них одна женщина, подозреваемых в убийстве потерпевшего.

    «Все трое являются жителями Енбекшиказахского района, старшему из них 33 и младшему 23 года. В своих показаниях подозреваемые пояснили, что совершили убийство потерпевшего с целью завладеть его квартирой в Алматы. Мужчина проживал один и якобы злоупотреблял алкоголем, чем и воспользовались подозреваемые. Его убийство было совершено на территории Алматы. Затем тело потерпевшего вывезли на арендованной машине в Енбекшиказахский район и попытались сжечь близ села Каракемер», - сообщил начальник районной полиции Жаксылык Алтынбаев.

    Подозреваемые помещены под стражу. Материалы уголовного расследования, предусмотренного ст.99 ч.2 п.7,8 УК РК, сейчас передают в Алматы по месту совершения преступления.

    Автор:

    Жанара Мухамедиярова

    Алматы Алматинская область Жилье МВД РК Регионы Казахстана Общество
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