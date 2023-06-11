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    Три женщины погибли в дорожной аварии в области Жетісу

    11 Июня 2023, 09:40

    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - ДТП произошло на трассе Алматы-Оскемен в Коксуском районе с участием «Тойота Камри» и «Тойота Ленд Крузер Прадо», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу департамента полиции области Жетісу.

    По предварительной версии у одной из автомашин произошло разгерметизация колеса, которая спровоцировала столкновение.

    В результате ДТП на месте происшествия скончались трое женщин, следовавшие в качестве пассажиров в салоне внедорожника. Водители обеих автомашин с различными травмами госпитализированы в больницу.

    Автор:

    Жанара Мухамедиярова

    ДТП Жетысуская область
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