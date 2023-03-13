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    Три землетрясения зафиксировали в Турции

    13 Марта 2023, 12:16

    АНКАРА. АНАДОЛУ - КАЗИНФОРМ - Три землетрясения зафиксировали сегодня в Турции, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Анадолу.

    В провинции Малатья на востоке Турции произошло землетрясение магнитудой 4,5 балла. Об этом сообщается на сайте Управления по предотвращению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций при правительстве Турции (AFAD).

    Толчки были зафиксированы в 05:13. Очаг залегал на глубине 8 км.

    Чуть ранее, в 04:34 было зафиксировано землетрясение магнитудой 4,7 балла и очагом на глубине 10 км.

    В обоих случаях эпицентр находился в районе Пютюрге.

    Кроме того, в провинции Хатай на юге Турции произошло землетрясение магнитудой 4,4.

    По информации Управления по предотвращению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций при правительстве Турции (AFAD), эпицентр землетрясения находился в районе Хасса.

    Толчки были зафиксированы в 05:23 по местному времени, очаг залегал на глубине 11,52 км.

    6 февраля в Турции с эпицентром в Кахраманмараше произошло два землетрясения магнитудой более 7 баллов. Подземные толчки, за которыми последовали сотни афтершоков, ощущались в 10 провинциях страны, а также в соседних государствах, в том числе в Сирии.

    Специалисты утверждают, что афтершоки будут продолжаться в регионе еще на протяжении полугода. Исследователь Франк Хугербитс из Нидерландов, предсказавший мощное землетрясение в Турции, предупредил о новых возможных катастрофах в начале марта.

    7 марта в турецких провинциях Хатай, Кахраманмараш и Кайсери произошли три землетрясения.

    Ущерб, нанесенный Турции произошедшими в феврале землетрясениями, может превысить $100 млрд.

    В рамках расследования, которое проводится в отношении строительных подрядчиков, чьи здания должны были быть сейсмоустойчивыми, турецкая полиция задержала 269 подозреваемых. По последним официальным данным, cтихия унесла жизни почти 48 тысяч человек.

    Автор:

    Гульмира Байзакова

    Происшествия Землетрясение в Турции
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