Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 456.66 eur/kzt 487.12

    rub/kzt 6.04 cny/kzt 66.25
Прогноз погоды
Астана0,-2℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Мировые новости

    Три землетрясения за сутки зафиксировали в Китае

    27 Февраля 2023, 10:36

    ПЕКИН. КАЗИНФОРМ – Три землетрясения за сутки зафиксировали в материковом Китае, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    По информации китайского сейсмологического центра, в воскресенье в 14:30 по местному времени землетрясение магнитудой 3,1 произошло в уезде Жоцян Баянгол-Монгольской автономной области Синьцзян-Уйгурского автономного района (СУАР) КНР. Очаг залегал на глубине 20 км.

    Кроме того, землетрясения магнитудой 2,2 и 5,1 зафиксировали в понедельник в провинции Хэбэй (Северный Китай) и СУАР (Северо-Западный Китай) соответственно.

    Землетрясение магнитудой 2,2 зафиксировали в 03:54 по пекинскому времени вблизи города Таншань провинции Хэбэй на севере Китая. Очаг залегал на глубине 10 км.

    Другое землетрясение магнитудой 5,1 зафиксировано в 07:58 по пекинскому времени в округе Аксу Синьцзян-Уйгурского автономного района КНР. Очаг залегал на глубине 10 км. Эпицентр находился в 670 км от города Урумчи – административного центра СУАР.

    Как пишут китайские СМИ, местные жители Синьцзяна почувствовали значительные толчки от землетрясения, произошедшего в Аксу (СУАР). Информации о возможных пострадавших и разрушениях не поступало.

    Согласно данным Китайского сейсмологического центра, начиная с 1 января 2023 года на территории КНР произошло 112 землетрясений магнитудой 3,0 и выше. Самое сильное землетрясение магнитудой 6,1 зафиксировано 30 января в округе Аксу СУАР КНР.

    Ранее сообщалось о том, что казахстанские сейсмологи зарегистрировали четыре землетрясения, произошедшие за сутки в Центральной Азии.

    Автор:

    Руслан Сулейменов

    Китай Мировые новости Землетрясение
    Новости по теме
    Новости по теме
    Пропуск грузов из Китая в Казахстан вырос в три раза – КГД
    Великобритания и Новая Зеландия запретили госслужащим использовать TikTok
    Председатель КНР Си Цзиньпин посетит с визитом Россию 20 – 22 марта
    Вспышка неизвестной болезни зафиксирована в Танзании
    Популярное
    1 Неблагоприятные метеоусловия ожидаются в Астане и Актобе
    2 Боксер Алихан Нурзак нокаутировал мексиканца и выиграл медаль молодежного Кубка мира
    3 Компенсацию по тенговым депозитам получат свыше 2,6 млн казахстанцев
    4 Елена Рыбакина вышла в полуфинал турнира в Индиан-Уэллсе
    5 Артур Ластаев - о делах по нападению на журналистов: Надеемся на объективное расследование
    Новости партнеров