Три вида вакцин от коронавируса доступны в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В Казахстане для вакцинации населения доступны три вида вакцин. Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения РК, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«На сегодня у нас продолжается вакцинация и ревакцинация по республике. В настоящее время в Казахстане для вакцинации населения доступны три вида вакцин – QazVac, Sinopharm и Pfizer. Для повторной вакцинации и ревакцинации – QazVac и Sinopharm», - сообщил руководитель управления эпидемиологического надзора за инфекционными заболеваниями Министерства здравоохранения РК Роза Кожапова на пресс-конференции в СЦК.

По сведениям Р. Кожаповой, в прививочных пунктах в остатке имеется 1 млн 600 тыс. доз вакцины.

«На сегодня вакцинацией против коронавирусной инфекции охвачено более 80 % подлежащего взрослого населения, или более 56 % от всего населения страны. Охват первичной ревакцинацией против коронавирусной инфекции по республике составил более 68 % от подлежащего населения, охвачено 4,9 млн человек. В сутки прививаются более 10 тыс. человек», - проинформировала руководитель управления Минздрава.

Она напомнила, что с конца мая в стране введена повторная ревакцинация. Повторной ревакцинацией на сегодняшний день охвачено 55 % подлежащего населения.



