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    Три версии причин пожара в области Абай рассматривает Генпрокуратура

    14 Июня 2023, 12:23

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Заместитель Генерального прокурора РК Жандос Умиралиев озвучил расследуемые версии причин возникновения пожара в области Абай, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Первая версия - это поджог с целью дальнейшей продажи лесного фонда третьим лицам. Это ни для кого не секрет. Вторая - халатность причастных лиц, которые должны были не допустить распространение огня. Может быть неосторожное обращение с огнём, то есть человеческий фактор. Ну и третья версия, конечно, не исключаем природный характер. Но все три версии будем смотреть одновременно. Не исключаем ни одну из них», - сказал Жандос Умиралиев в кулуарах Мажилиса.

    По его словам, недавно, а именно в мае текущего года, был вынесен приговор суда в отношении бывших руководителей резервата «Семей орманы».

    «Директор и его заместитель на системной основе получали взятки, занимались реализацией лесной продукции. Они осуждены к 10 годам лишения свободы. Также в этой серой схеме участвовали ещё три предпринимателя, которые давали эти взятки и реализовали лесную продукцию. Они также осуждены к 10 годам лишения свободы за совершения преступлений в составе ОПГ», - добавил спикер.

    Автор:

    Азамат Сыздыкбаев

    Генпрокуратура Абайская область Пожар в области Абай
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