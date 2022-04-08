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    Три условия для получения работниками экологических льгот назвали в ВКО

    8 Апреля 2022, 19:00

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Руководитель управления государственной инспекции труда по Восточно-Казахстанской области Бакытбек Кизатов назвал три условия для получения работниками экологических льгот, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    По информации Инфоцентра ВКО, в настоящий момент по соглашению между акиматом Восточно-Казахстанской области, областными объединениями профсоюзов и объединениями работодателей на 2021-2023 годы экологические льготы будут распространяться на всех, кто работает в ВКО, вне зависимости от года рождения и наличия «удостоверения пострадавшего».

    «Необходимо предусмотреть в коллективных договорах с распространением на всех работников организации, вне зависимости от наличия «удостоверения пострадавшего», ежемесячную доплату в размере 1,5 МРП и ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск», – подчеркнул руководитель управления государственной инспекции труда по ВКО Бакытбек Кизатов.

    Как уточнил по телефону корреспонденту МИА «Казинформ» Бакытбек Кизатов, есть три условия действия соглашения.

    «Первое условие – человек должен работать в ВКО, состоять в трудовых отношениях с работодателем. Второе – предприятие, должно находиться на загрязненных территориях по ВКО. То есть, у нас есть два района: Курчумский и Катон-Карагайский. Они считаются экологически чистыми. А остальные города и районы попадают под действие закона о Семипалатинском ядерном полигоне. И третье условие – в соответствии с соглашением должны быть в коллективных договорах соответствующие упоминания. Есть закон о Семипалатинском ядерном полигоне, согласно которому идет зонирование, чрезвычайная загрязненная зона, повышенная, минимальная зона. Наша область начинается с максимальной зоны. То есть, если человек, работает на предприятиях, которые находятся в зоне действия закона о ядерном полигоне, должны быть соответствующие пункты коллективного договора, тогда можно получать компенсацию, даже если человек родился в другом регионе, но работает в ВКО», - пояснил спикер.

    Те, кто родился в ВКО, но работают в других областях, не могут претендовать на льготу, потому что они находятся вне зоны бывшего полигона, сказал Бакытбек Кизатов, отвечая на вопрос корреспондента.

    Автор:

    Арайлым Мұрат

    Восточно-Казахстанская область Права человека Экология Минтруда РК
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