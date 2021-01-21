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    Три урожая в год получают аграрии Келесского района

    21 Января 2021, 21:30

    ТУРКЕСТАН. КАЗИНФОРМ - Аграрии Келесского района Туркестанской области, применяя передовые технологии, с площади более 1 тысяч га собирают 2-3 урожая, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу облакима.

    На сегодняшний день уже реализуется более 200 подобных проектов. С первого урожая собрано около 30 тысяч тонн продукции, со второго - еще больше. В частности, собрав более 30 тысяч тонн бахчевых и овощей, крестьяне увеличили свои доходы.

    Таким образом, аграрии эффективно реализовывают в районе проект по получению двух-трех урожаев.

    Один из них - житель сельского округа Ушкын Бердалы Сыдыкбаев засеял на площади 2 га различные виды сельскохозяйственных культур.

    «В этом году в соответствии с планом мы успешно реализовали проект по получению двух-трех урожаев в год с применением передовых технологий и собрали большой урожай. Мы посетили семинары ученого из Б. Калымбетова, организованные на территории района, изучили и теперь применяем на практике необходимый опыт», - сказал Б. Сыдыкбаев.

    В прошлом году для сбора первого урожая аграрий засеял посевные площади раннеспелой капустой, для второго урожая - красный и болгарский перец, картофель. Для третьего урожая он планирует выращивать холодостойкие сорта капусты.

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    Туркестанская область Урожай Сельское хозяйство Регионы Казахстана Общество
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