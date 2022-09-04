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    Три уголовных дела завели по факту пожаров в Костанайской области

    4 Сентября 2022, 12:09

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Уголовные дела приняты в производство специальных прокуроров Генеральной прокуратуры и прокуратуры Костанайской области, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Генпрокуратуры РК.

    В Аулиекольском, Узункольском и Карабалыкском районах Костанайской области продолжается тушение природных пожаров.

    «По указанным фактам начаты досудебные расследования по статьям 204 части 2 Уголовного кодекса (Неосторожное обращение с огнем, повлекшее тяжкие последствия и причинившее особо крупный ущерб), 341 части 1 Уголовного кодекса (Уничтожение лесов), 292 части 3 Уголовного кодекса (Нарушение требований пожарной безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц).

    Принимая во внимание гибель людей, число пострадавших и причиненный ущерб от пожаров, уголовные дела приняты в производство специальных прокуроров Генеральной прокуратуры и прокуратуры Костанайской области, которые возглавили следственно-оперативные группы из числа опытных сотрудников правоохранительных и специальных органов. Ход расследования генеральным прокурором взят на личный контроль», - сообщили в пресс-службе ведомства.

    Пожар в Костанайской области тушат уже более суток. Площадь возгораний превысила 43 тыс. гектаров лесного фонда. На месте пожара создан оперативный штаб в 10 км от села Новонеженка в сторону села Казанбасы. С лесных массивов огонь перекинулся на жилой сектор в ряде близлежащих сел. 1841 человек эвакуировали. Для всех пострадавших от пожара граждан в регионе запущена горячая линия и организована работа психологов ДЧС. Сегодня пожары в жилых домах в селах Аманкарагай и Озерное локализовали. В МЧС также сообщили о 10 людях, которые получили травмы и ожоги при пожаре в области. Один человек погиб.

    Автор:

    Малика Сафаргалиева

    Костанайская область Происшествия Генпрокуратура МВД РК Регионы Пожар Костанай
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