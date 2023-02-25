Три участка трассы Курты-Бурылбайтал в Жамбылской области заливают талые воды

ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ – Трасса Курты-Бурылбайтал в Мойынкумском районе подверглась переливу талых вод. На соседних трассах введено ограничение движения, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Как сообщили в пресс-службе главы региона, аким Жамбылской области Нуржан Нуржигитов побывал на месте и ознакомился с ходом работ по отводу талой воды на территории Мойынкумского района.

Накануне на трех участках объездной дороги реконструируемой трассы Курты-Бурылбайтал был зафиксирован перелив талых вод, но не по основной трассе, а на участках объездных дорог. Информация о том, что талые воды размыли всю трассу, не соответствует действительности.

В ведомстве отметили, что поток талых вод образовался из-за резкого повышения температуры воздуха и интенсивного снеготаяния в предгорной местности.

«По причине того, что в период морозов земля глубоко промерзла, а затем резко потеплело и началось активное снеготаяние, почва не может впитать обильную талую воду. Поэтому зафиксирован перелив талых вод уже на трех участках. Сейчас ведутся восстановительные работы, в которых задействовано 42 сотрудника и 23 единицы спецтехники», - пояснили в пресс-службе акима Жамбылской области.

Глава региона Нуржан Нуржигитов поручил ответственным лицам увеличить количество техники и работников для скорейшего завершения восстановительных мероприятий и держать ход работ на строгом контроле.

На первом участке объездной дороги трассы Курты-Бурылбайтал на 2 156 км установили четыре дополнительные водопропускные трубы, укрепили насыпь на участке протяженностью более 350 метров. Основная часть работ уже завершена. На втором и третьем участках принимаются меры по отводу талых вод, устанавливаются водопропускные трубы, восстанавливают размытые участки.

Как сообщалось ранее, в связи переливом талых вод на трассе Курты-Бурылбайтал введено ограничение движения для всех видов автотранспорта на автодорогах Екатеринбург-Алматы км 2 152-2 214, участок с. Бурылбайтал-Аксуйек. Движение осуществляется по направлению Алматы-Отар-Благовещенка-Шу-Хантау-Бурылбайтал.

Фото пресс-служба акима Жамбылской области