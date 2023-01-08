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      Северо-Казахстанская область

    Три участка республиканских дорог закрыли в СКО

    8 Января 2023, 12:41

    ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Северо-Казахстанской области из-за непогоды закрывают дороги, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Служба спасения распространила через мобильное приложение Darmen предупреждение о закрытии трех участков республиканских автодорог из-за ухудшения погоды. В регионе - снег, метель, видимость на дорогах - менее 50 метров.

    Движение для всех видов транспорта по всем направлениям закрыли на автодороге «Жезказган-Петропавловск» - от границы Акмолинской области до города Сергеевки района Шал акына, «Екатеринбург-Алматы» - от села Токсан Би до границы Акмолинской области и «Кокшетау-Рузаевка» - от границы Акмолинской области до села Рузаевки.

    Накануне в регионе объявили штормовое предупреждение.

    Автор:

    Олеся Жуковень

    Северо-Казахстанская область Транспорт Дороги
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