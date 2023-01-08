Три участка республиканских дорог закрыли в СКО

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Северо-Казахстанской области из-за непогоды закрывают дороги, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Служба спасения распространила через мобильное приложение Darmen предупреждение о закрытии трех участков республиканских автодорог из-за ухудшения погоды. В регионе - снег, метель, видимость на дорогах - менее 50 метров.

Движение для всех видов транспорта по всем направлениям закрыли на автодороге «Жезказган-Петропавловск» - от границы Акмолинской области до города Сергеевки района Шал акына, «Екатеринбург-Алматы» - от села Токсан Би до границы Акмолинской области и «Кокшетау-Рузаевка» - от границы Акмолинской области до села Рузаевки.

Накануне в регионе объявили штормовое предупреждение.



