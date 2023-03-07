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    Три тысячи забеременевших посредством ЭКО женщин в Казахстане ожидают рождения ребенка

    7 Марта 2023, 15:31

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – О результатах работы по борьбе с бесплодием в стране сообщила министр здравоохранения Ажар Гиният, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Бесплодный брак остается важной медико-социальной проблемой, решение которой будет способствовать как улучшению демографической ситуации в стране, так и повышению качества жизни женщин, лишенных возможности иметь детей в силу различных причин. В целях выполнения поручения Главы государства Министерство продолжает реализацию специальной программы «Аңсаған сәби», в результате которой 14 тысячам женщин предоставлены услуги ЭКО», - сказала Ажар Гиният на заседании Правительства.

    По ее словам, за период реализации программы у более 6 тысяч женщин наступила беременность, родилось 3,2 тысячи долгожданных детей в 2,8 тысячах семей.

    «В настоящее время около 3 тысяч беременных ожидают рождения ребенка. Ежегодное выделение 7 тысяч квот предусмотрено в рамках Национального проекта «Здоровая нация», - добавила министр.

    Ранее сообщалось, что в Казахстане в 2,6 раза снизилась материнская смертность.

    Автор:

    Азамат Сыздыкбаев

    Минздрав РК Здравоохранение Демография
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