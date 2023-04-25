Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 453.39 eur/kzt 498.18

    rub/kzt 5.63 cny/kzt 65.5
Прогноз погоды
Астана+20+22℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Правительство

    Три тысячи новых базовых станций появляется в РК ежегодно – МЦРИАП

    25 Апреля 2023, 10:54

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Около 5 тысяч населенных пунктов в стране подключены к интернету. Об этом сообщил министр цифрового развития и аэрокосмической промышленности РК Багдат Мусин, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «В Казахстане 6 406 населенных пунктов, из них 4 974, то есть 77%, подключены к широкополосному мобильному Интернету. 2 928 населенных пунктов – подключены к 4G, 2 046 населенных пунктов обеспечены технологией -3G. По итогам 2022 года подключено 241 сельский населенный пункт и улучшено качество в 1059 сельских населенных пунктах», - сказал Багдат Мусин на заседании Правительства.

    По его словам, сегодня в Казахстане функционирует более 40 тысяч базовых станций.

    «В целях повышения качества связи мы ежегодно увеличиваем количество базовых станций. Сегодня мы установили около 41,2 тысяч базовых станций. Это означает, что ежегодно увеличивается на 3 тысячи новых станций. 25% всех населенных пунктов подключены по технологии ADSL, то есть медной проволокой, а 33 процентов - оптикой. Вместе с тем, 1432 села с численностью населения более 200 тысяч человек не охвачены широкополосным мобильным интернетом», - добавил министр.

    Автор:

    Азамат Сыздыкбаев

    Правительство РК Интернет Связь, ТВ, IT Цифровой Казахстан МЦРИАП
    Новости по теме
    Новости по теме
    Легализовать автомобили-конструкторы разрешили в Казахстане
    Казахстанцы смогут оформить заключение о необходимости санаторно-курортного лечения
    Высокая динамика казахстанско-таджикского сотрудничества будет развиваться по всем направлениям – Алихан Смаилов
    Сотрудничество в авиационной сфере обсудили Премьер-Министр РК и глава компании TAV Airports Holding
    Популярное
    1 Судья Верховного суда Дана Токмурзина освобождена от должности
    2 Мурат Умралеев назначен акимом Шынгырлауского района ЗКО
    3 Особенного ребенка избивали в детском саду в Астане
    4 Снижение вреда в борьбе с вредными привычками: эксперты обсудили эффективность подхода
    5 Международный турнир по греко-римской борьбе проведут в Астане
    Новости партнеров