Три тысячи новых базовых станций появляется в РК ежегодно – МЦРИАП

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Около 5 тысяч населенных пунктов в стране подключены к интернету. Об этом сообщил министр цифрового развития и аэрокосмической промышленности РК Багдат Мусин, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В Казахстане 6 406 населенных пунктов, из них 4 974, то есть 77%, подключены к широкополосному мобильному Интернету. 2 928 населенных пунктов – подключены к 4G, 2 046 населенных пунктов обеспечены технологией -3G. По итогам 2022 года подключено 241 сельский населенный пункт и улучшено качество в 1059 сельских населенных пунктах», - сказал Багдат Мусин на заседании Правительства.

По его словам, сегодня в Казахстане функционирует более 40 тысяч базовых станций.

«В целях повышения качества связи мы ежегодно увеличиваем количество базовых станций. Сегодня мы установили около 41,2 тысяч базовых станций. Это означает, что ежегодно увеличивается на 3 тысячи новых станций. 25% всех населенных пунктов подключены по технологии ADSL, то есть медной проволокой, а 33 процентов - оптикой. Вместе с тем, 1432 села с численностью населения более 200 тысяч человек не охвачены широкополосным мобильным интернетом», - добавил министр.



