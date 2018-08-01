Три тысячи казахстанцев отправятся на Хадж в этом году

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Три тысячи казахстанцев отправятся на Хадж в Саудовскую Аравию в этом году, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Саудовская Аравия выделила квоту на три тысячи мест. Казахстанских паломников повезут 18 компаний. Среди подавших заявки граждане от 16 до 89 лет. Несовершеннолетние поедут вместе с родителями. На сегодняшний день виза готова для 1,5 тысячи человек», - сказал сотрудник отдела Хаджа Духовного управления мусульман Казахстана Нурканат Байзаков.

По его словам, особенность этого года - у паломников будет единая форма одежды, разным будет логотип. В этом году поездка обойдется в 4,4 - 5 тысяч долларов. Авиарейсы к священным местам будут осуществляться из Алматы, Астаны, Актау и Шымкента.

Первый поток паломников из Казахстана вылетит 8-9 августа. Вернутся на родину они до 1 сентября.