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Три тысячи казахстанцев отправятся на Хадж в этом году

1 Августа 2018 17:40 117
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Три тысячи казахстанцев отправятся на Хадж в этом году

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Три тысячи казахстанцев отправятся на Хадж в Саудовскую Аравию в этом году, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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«Саудовская Аравия выделила квоту на три тысячи мест. Казахстанских паломников повезут 18 компаний. Среди подавших заявки граждане от 16 до 89 лет. Несовершеннолетние поедут вместе с родителями. На сегодняшний день виза готова для 1,5 тысячи человек», - сказал сотрудник отдела Хаджа Духовного управления мусульман Казахстана Нурканат Байзаков.

По его словам, особенность этого года - у паломников будет единая форма одежды, разным будет логотип. В этом году поездка обойдется в 4,4 - 5 тысяч долларов. Авиарейсы к священным местам будут осуществляться из Алматы, Астаны, Актау и Шымкента.

Первый поток паломников из Казахстана вылетит 8-9 августа. Вернутся на родину они до 1 сентября.

 

 

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Ключевые слова: Туризм, Алматы, Религия,
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Автор:

Данияр Дауталиев

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