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    Три тысячи камер видеонаблюдения появятся в Алматы

    4 Февраля 2022, 13:34

    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Еще три тысячи видеокамер появятся в Алматы, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    В период с 4 по 7 января во время беспорядков были выведены из строя 75 комплексов «Сергек», а это 304 видеокамеры, а также центральный узел связи, антенна и сетевое оборудование, расположенные в здании РТРК. Все поврежденные камеры и оборудование восстановлены.

    По проекту «Системы видеомониторинга», который предполагает 1103 камеры с отдельной системой подключения к отдельным каналам ВОЛС, в ходе массовых беспорядков выведены из строя 283 камеры, а также шкафы и распределительное оборудование. В настоящее время видеокамеры и поврежденное оборудование работают в штатном режиме.

    «В перспективе установка трех тысяч камер видеонаблюдения. Важным проектом по организации мер безопасности жителей города станет Единая система видеомониторинга. Если раньше через ЦОУ ДП в основном отслеживался только статус по безопасности на дорогах, то с 2020 года Центр стал погружаться в статус передвижений в местах массового скопления граждан, дворовых и прилегающих к дворовым территориям, опорных пунктов полиции. В ближайшие 2 года планируем интегрировать камеры с ТРЦ и других объектов частной собственности, чтобы видеть всю ситуацию в городе», - рассказала начальник Управления информатизации и связи департамента полиции города Алматы Ольга Агафонова.

    Автор:

    Гульзат Сахова

    Алматы Борьба с преступностью Безопасность МВД РК
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