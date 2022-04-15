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    Три тысячи иностранных IT-специалистов прибыло в Узбекистан с начала года

    15 Апреля 2022, 15:00

    ТАШКЕНТ. КАЗИНФОРМ – Три тысячи IT-специалистов из-за рубежа приехали в Узбекистан с начала текущего года. Об этом сообщил президент страны Шавкат Мирзиёев на совещании по приоритетным задачам в области информационных технологий и развития цифровой экономики, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу главы Узбекистана.

    «Большинство из трех тысяч зарубежных IT-специалистов, прибывших в Узбекистан в этом году, планируют остаться работать в республике надолго. Привлекая иностранцев к практическим проектам в IT-парках, необходимо повысить квалификацию 1 000 молодых специалистов в течение двух месяцев, создать не менее 30 крупных компаний, которые могли бы выйти на мировой IТ-рынок», – сказал Ш.Мирзиёев.

    Президент Узбекистана также поручил в 2022 году довести экспорт IT-услуг с прошлогодних $46 млн до $100 млн, полноценно запустить IT-парки в шести регионах страны, что позволит создать порядка 5 тысяч высокооплачиваемых рабочих мест.

    Он отметил, что сегодня для цифровизации экономики требуется еще 12 тысяч высококвалифицированных специалистов. В связи с этим предложено преобразовать Ташкентский университет информационных технологий в научно-образовательный кластер, создать современный университет IT-парка.

    «Нужно четко понимать одну вещь: если этот сектор не будет развиваться, ни один другой сектор не будет двигаться вперед», - подчеркнул Мирзиёев.

    С 1 апреля в Узбекистане ввели трехлетнюю IT-визу для зарубежных специалистов в сфере информационных технологий. Обладатели визы могут получить вид на жительство в Узбекистане в упрощенном порядке, а также доступ к образовательным и медицинским услугам наравне с гражданами республики.

    Автор:

    Мадибек Джанибеков

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