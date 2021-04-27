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    Три тысячи дорожных знаков установят в этом году в Шымкенте

    27 Апреля 2021, 22:00

    ШЫМКЕНТ. КАЗИНФОРМ - В целях регулирования дорожного движения в городе Шымкенте ежегодно проводится большая работа. В результате в городе снизилось количество дорожно-транспортных происшествий. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу акимата города.

    В этом году будет установлено 600 метров искусственных дорожных препятствий, 2 600 дорожных знаков, 15 штук активных пешеходных переходов, 16 светофоров, 250 остановок, нанесена дорожная разметка на 215 километров.
    Как сообщили в городском управлении пассажирского транспорта и автомобильных дорог, с начала года по сегодняшний день реализовано несколько из них. В частности, установлено 850 дорожных знаков, искусственное дорожное препятствие на 100 метров. При этом на 45 км дороги нанесена дорожная разметка. Установлены 3 активных пешеходных перехода.
    Кроме того, в целях урегулирования дорожных пробок будут организованы правые съезды на перекрестках Сыпырган ата - Аль-Фараби, Сыпырган тас - Тамерлановское шоссе, Рыскулова - Адырбекова, Аргынбекова – Утегенова, Рыскулова – Шаяхметова, Шаяхметова – Аргынбекова, Рыскулова - Казиева, Аргынбекова – Байтерекова.

    Автор:

    Махаббат Сыздыкова

    Шымкент Дороги
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