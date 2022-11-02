Три тысячи бесплатных земельных участков под ИЖС выделят в Петропавловске

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Петропавловске под индивидуальное жилищное строительство бесплатно выдадут три тысячи земельных участков в двух микрорайонах, передает корреспондент МИА «Казинформ».

О подведении к участкам инфраструктуры проинформировал на своей странице в социальной сети аким Северо-Казахстанской области Кумар Аксакалов. Он написал, что в микрорайоне «Солнечный-2» подготовили 1,5 тыс. участков, всего предоставят 2 тыс.. В микрорайоне «Южный» - 1 тыс. участков.

«В «Солнечном-2» к земельным участкам подведена инженерная инфраструктура: вода, электричество и дороги. Всего в микрорайоне построено 105 км электросетей, 54 подстанции, 72 км сетей водоснабжения и 78 км дорог. В планах - строительство школы. В микрорайоне «Южный» завершаются работы по подведению инфраструктуры», - сообщил Кумар Аксакалов на своей странице в Instagram.

Бесплатные земельные участки будут выдаваться в порядке очередности. Аким области подчеркнул, что процесс должен быть открытым и прозрачным. Для этого создается специальная комиссия, куда войдут общественники, журналисты, депутаты и представители общественного совета.

В Петропавловске в очереди на получение участка под индивидуальное жилищное строительство состоят 16,5 тыс. человек.



