Три трлн тенге инвестиций привлечено в Туркестанскую область за 5 лет

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Аким Туркестанской области Дархан Сатыбалды рассказал о привлеченных в регион инвестициях, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Инициатива развития Туркестана, консолидации региона способствовали росту объемов инвестиций, направленных в основной капитал. За пять лет объем инвестиций увеличился в три раза, в экономику области было привлечено в общей сложности 3 трлн тенге. Большая часть инвестиций, направленных в основной капитал, приходится на частные инвестиции (1,8 трлн тенге, доля 64%)», - сказал Дархан Сатыбалды на брифинге в СЦК.

По его словам, за пять лет объем прямых иностранных инвестиций в область составил $2 млрд.

На 422 млрд тенге реализовано 133 инвестиционных проекта, создано 9347 рабочих мест.

«В этом году объем инвестиций тоже растет. По темпам роста мы занимаем лидирующие позиции в республике. За пять месяцев 2023 года привлечено 196,1 млрд тенге. Сформирован пул из 368 инвестиционных проектов для реализации в ближайшие пять лет. Их стоимость - 2,8 трлн тенге, будет создано 18,5 тысяч рабочих мест. В 2023 году запущено 48 проектов, трудоустроено 1168 человек», - добавил аким.