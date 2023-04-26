Три типовых детских сада построят в 2023 году в Астане

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – В Астане в 2023 году будут построены 3 типовых детсада. Об этом сообщил руководитель столичного управления образования Касымхан Сенгазыев на заседании постоянной комиссии городского маслихата по вопросам социально-культурного развития, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В этом году мы планируем открыть дополнительно 500 мест в детских садах, расположенных на первых этажах многоэтажных жилых комплексов. Также мы намерены открыть 200 инклюзивных мест в 25 дошкольных организациях. Кроме того, планируется построить 3 типовых детсада на 570 мест за счет средств инвесторов», – сказал К.Сенгазыев.

По его словам, планируется также внести изменения в программы дошкольных образовательных организаций. Подготовлен воспитательный распорядок дня для детсадов. В том числе, предусмотрено обучение через игры, общение педагогов с детьми, приобщение к творчеству.

К. Сенгазыев также отметил, что есть вопросы по аттестации частных детских садов. Для решения этих вопросов некоторые детские сады передаются под кураторство государственных.



