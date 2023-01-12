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    Три судьи Верховного суда освобождены от должностей

    12 Января 2023, 10:46

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Сенат Парламента освободил от должностей трех судей Верховного суда РК, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    По данному вопросу соответствующее представление Президента поступило в Сенат.

    «На ваше рассмотрение внесены представления Главы государства об освобождении от должностей судей Верховного суда Салия Вячеслава Васильевича, Ескендирова Асана Кайрулловича, Кыдырбаеву Айгуль Куанышбаевну в связи с назначением их на другую должность», - сказал председатель Высшего судебного совета Денис Шипп.

    В ходе заседания представление Главы государства об освобождении судей поддержано.

    Как ранее стало известно, Асан Ескендиров и Айгуль Кыдырбаева приступили к работе в должности судей Конституционного суда РК.

    В свою очередь Вячеслав Салий был назначен председателем Костанайского областного суда.

    Автор:

    Акбота Кузекбай

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