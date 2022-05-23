Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 448.3 eur/kzt 489.68

    rub/kzt 5.33 cny/kzt 62.48
Прогноз погоды
Астана
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Мировые новости

    Три страны подтвердили случаи заболевания оспой обезьян

    23 Мая 2022, 11:55

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Израиль, Швейцария и Австрия выявили по одному инфицированному больному с симптомами оспы обезьян, в результате вирус зафиксирован в 15 государствах, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на BBC.

    Австралия подтвердила, что зараженный вернулся из Великобритании, где впервые была выявлена вспышка болезни и в настоящее время отмечено около 20 случаев заболевания. Затем вирус начал обнаруживаться в Европе (Испании, Португалии, Германии, Бельгии, Франции, Нидерландах, Италии и Швеции), США и Канаде, где подтверждено более 80 случаев заболевания.

    Специфической вакцины от оспы обезьян не существует. Страны запасаются вакцинами против оспы, которые примерно на 85 % эффективны в предотвращении заражения, поскольку вирусы очень похожи.

    По данным Национальной службы здравоохранения Великобритании, заразившиеся вирусом люди выздоравливают в течение нескольких недель, болезнь протекает обычно в легкой форме и риски для широкой общественности «крайне низки».

    Рустем Кожыбаев

    Автор:

    Анаргуль Хамитова

    Великобритания Европа Мировые новости Израиль Швейцария Австрия
    Новости по теме
    Новости по теме
    Сын Джо Байдена признал себя виновным по делу о неуплате налогов и хранении оружия
    В оргкомитете Олимпийских игр в Париже прошли обыски
    Более 20 человек пострадали от разрушительных торнадо в США
    Банковский кризис в США и риски для мировой экономики
    Популярное
    1 Заморозки прогнозируют в СКО
    2 Сильные дожди идут в СКО
    3 Юрий Ильин допрошен по делу о пожарах в области Абай
    4 Новые автобусы, светофоры и весы для большегрузов: как в Астане будут развивать дорожно-транспортную инфраструктуру
    5 Еще несколько улиц закроют в Астане из-за ремонта