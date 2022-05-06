Три страны лидируют в рейтинге восприятия коррупции за 2021 год

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Эксперты неправительственной международной организации по исследованию и борьбе с коррупцией Transparency International опубликовали рейтинг восприятия коррупции за 2021 год. Лидирующие позиции заняли сразу три страны: Дания, Финляндия и Новая Зеландия, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Ranking.kz.

В 2021 году Казахстан занял 102-е место из 180 стран в рейтинге Transparency International по индексу восприятия коррупции (CPI). Transparency International – неправительственная международная организация по исследованию и борьбе с коррупцией. По шкале от 0 до 100 баллов, где 0 – это высокий уровень коррупции, а 100 – ее отсутствие, Казахстан набрал лишь 37 баллов – на один балл ниже по сравнению с 2020 годом.

Лидирующие позиции заняли сразу три страны: Дания, Финляндия и Новая Зеландия, которые набрали по 88 баллов. В ТОП-10 стран также вошли Норвегия, Сингапур и Швеция (по 85 баллов), следом идут Швейцария (84 балла), Нидерланды (82 балла), Люксембург (81 балл) и Германия (80 баллов).

Среди стран СНГ лучше, чем у Казахстана, позиции у Армении (58-е место и 49 баллов) и Беларуси (82-е место и 41 балл). В остальных странах уровень коррупции выше, чем в РК. В частности, Россия – 136-е место (29 баллов). Соседние Узбекистан (28 баллов) и Кыргызстан (27 баллов) оказались на 140-м и 144-м местах соответственно.

Самое последнее 180-е место с 11 баллами в рейтинге индекса восприятия коррупции за 2021 год занял Южный Судан.

По данным Transparency International, 17 % пользователей государственных услуг в РК за последние 12 месяцев давали взятку. Для сравнения: в Беларуси показатель составил лишь 15 %, при этом в Украине и России — сразу 23 % и 27 % соответственно.

Количество коррупционных преступлений в Казахстане подскочило за год более чем на четверть.

На конец 2021 года степень доверия казахстанцев к антикоррупционной службе выросла, хотя и незначительно: так, доля тех, кто полностью согласен с мнением, что этой службе можно доверять, за год увеличилась с 24,5 % до 25,1 %, в то время как доля тех, кто не согласен с этим утверждением, осталась на прежнем уровне — 1,8 %.

Примечательно, что в сельской местности уровень полного доверия к антикоррупционной службе выше, чем в городской – 28,2 % против 23 % соответственно. Между тем Transparency International отмечает, что подотчетное непосредственно президенту Агентство по борьбе с коррупцией Казахстана сосредоточило свое внимание на таких секторах, как сельское хозяйство и здравоохранение. Крупнейшие отрасли, включая нефтегазовую, финансовую и строительную, остаются вне внимания агентства.

Как основную причину доверия к антикоррупционной службе 37,6 % респондентов отметили информацию в СМИ, следом идут такие факторы, как уверенность в оказании помощи (32,5 %) и профессионализм сотрудников (17,7 %).

Высокий уровень открытости антикоррупционной службы в 2021 году отметили 27,4 % казахстанцев, средний – 43,3 %, низкий – лишь 4,3 %. При этом каждый четвертый респондент затруднился с ответом.