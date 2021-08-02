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    Три специальных самолета для борьбы с пожарами направил Евросоюз в Турцию

    2 Августа 2021, 21:04

    БРЮССЕЛЬ. КАЗИНФОРМ - Евросоюз начал оказание помощи Турецкой Республике в связи с крупными лесными пожарами, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

    «В связи с бедствием, ЕС активировал свой механизм гражданской защиты, направленный на оперативное оказание помощи стране, терпящей бедствие. В качестве немедленного ответа Европейская комиссия уже направила три самолета Canadair: один с аэродрома в Хорватии и два борта из Испании», - сообщили в пресс-службе Европейской комиссии.

    Турбовинтовые самолеты Canadair относятся к категории наиболее крупных и эффективных при тушении пожаров. Они способны поднять в воздух более 6 тысяч литров воды и заполняют свои пожарные цистерны за десять секунд.

    Летные машины являются частью авиасоединения «RescEU», европейского резерва средств гражданской защиты.

    «Евросоюз полностью солидарен с Турцией в это очень трудное время. Благодарю все страны, которые предложили помощь. Мы думаем о турецком народе, потерявшем своих близких, и о храбрых спасателях, которые делают все возможное для борьбы со смертоносными пожарами. Мы готовы оказать дальнейшую помощь», - отметил комиссар ЕС по управлению кризисными ситуациями Янез Ленарчич.

    Кроме того, круглосуточный Координационный центр реагирования на чрезвычайные ситуации Европейского Союза находится в постоянном контакте с турецкими властями, чтобы внимательно следить за ситуацией и направлять помощь ЕС.

    Автор:

    Арнур Рахимбеков

    Турция Евросоюз Пожар
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