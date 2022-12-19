Три сотрудника полиции Иордании погибли во время спецоперации

АММАН. КАЗИНФОРМ – Три сотрудника полиции Иордании погибли и пятеро получили ранения во время операции по задержанию подозреваемого в убийстве полковника полиции, совершенного несколькими днями ранее, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на Службу общественной безопасности королевства.

Инцидент произошел утром в понедельник в ходе операции по поиску членов террористической группировки в районе Хусейния провинции Маан на юге Иордании. Следственная группа вела поиск причастных к произошедшему несколькими днями ранее убийству иорданского полковника, занимавшего должность заместителя начальника полиции провинции.

Расследование дела о гибели полковника привело следствие к группе лиц, большинство членов которой придерживаются экстремистской и такфиритской идеологии.

Как сообщается, в понедельник утром группа спецназа оцепила место, где скрывались подозреваемые. Сразу после начала операции один из укрывавшихся членов группировки открыл огонь по силовикам из автоматического оружия, после чего был ликвидирован силами спецназначения.

В Службе общественной безопасности сообщили, что в результате операции были задержаны девять человек, подозреваемых в причастности к делу, включая четырех братьев убитого террориста, открывшего огонь по силовикам, и еще трех сыновей одного из них. В результате операции у задержанных были изъяты комплект автоматического огнестрельного оружия и большое количество боеприпасов.

По сообщениям иорданских СМИ, убитый член террористической группы родился в 2002 году, его брат был погиб в Сирии пятью годами ранее после того, как присоединился к одной из террористических группировок.

В Службе общественной безопасности сообщили, что в отношении задержанных продолжаются следственные действия, после чего их дела будут переданы в судебные органы.

«Служба общественной безопасности оплакивает мученическую смерть капитана Гейта Касема ар-Рахахлеха, младшего лейтенанта Моатаза Мусы ан-Наджады и капрала Ибрагима Атефа аш-Шакарина, которые были убиты предательскими пулями во имя родины», - сообщается в заявлении ведомства.

Инцидент вызвал общественность резонанс в королевстве. В соцсетях родственникам и близким погибших выражаются соболезнования. Также сообщается, что наследный принц Иордании Хусейн бин Абдалла принял участие в похоронах одного из погибших сотрудников полиции, которые состоялись в столичном районе Суэйлех.

Фото: Управление общественной безопасности Иордании



