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    Три снежные лавины сошли в ВКО

    7 Января 2023, 11:49

    УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. КАЗИНФОРМ - В Восточно-Казахстанской области сошли сразу три снежные лавины, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу департамента по чрезвычайным ситуациям ВКО.

    «На участке трассы «Усть-Каменогорск - Горная Ульба-Север» произошел оползень общим объемом 150 кубометров. В это время дорога была закрыта. Работники ответственных учреждений расчистили дорогу», - сообщили в ведомстве.

    На этом же участке на 37 км произошел самопроизвольный сход лавин общим объемом 3500 м. куб. В 09:50 на автодороге «Алтай-Путинцево» (37 км) сошла еще одна лавина объемом 3700 куб. м.

    Специалисты КХ «Казселезащита» также спускают лавины искусственным путем. С начала зимы в регионе выпало более 80 000 кубометров снега. 5 января на этой же трассе уже сходила снежная лавина.


    Фото: ДЧС ВКО

    Автор:

    Серик Сабеков

    Восточно-Казахстанская область Происшествия Видео Регионы Природа Усть-Каменогорск
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