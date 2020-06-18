Три смерти от коронавируса зарегистрировали в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Три случая с летальным исходом от коронавируса зарегистрированы в Казахстане. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на coronavirus2020.kz.

В Нур-Султане скончались женщины, 1946 и 1952 годов рождения, и мужчина, 1963 года рождения. Комиссией по изучению летальных исходов было принято решение зарегистрировать данные случаи как летальные от коронавирусной инфекции.