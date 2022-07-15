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    Три случая серозного менингита зарегистрировано в Акмолинской области

    15 Июля 2022, 12:08

    КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ - По итогам первого полугодия в Акмолинской области зарегистрировано три случая серозного менингита вирусной этиологии. Все заболевшие - дети. Об этом сообщил на брифинге заместитель руководителя департамента санитарно-эпидемиологического контроля Акмолинской области Серик Омарханов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    В период отпусков, семейного отдыха, купального сезона санврачи региона решили напомнить о таком заболеваниии, как менингококковая инфекция.

    «Менингококковая инфекция – воспаление оболочек головного и спинного мозга. От заболевания менингитом не застрахован никто. В этом году в республике наблюдается рост в 2,1 раза по заболеваемости гнойным менингитом. В Акмолинской области по итогам первого полугодия случаи менингококковой инфекции, гнойного менингита не регистрировались, но имеются три случая серозного менингита вирусной этиологии в Зерендинском районе - подросток, Сандыктауском - ребенок до 14 лет, Шортандинском - подросток», - сообщил спикер. По словам С. Омарханова, уменьшить риск заболевания поможет вакцинация. «Вакцинация против гемофильной инфекции типа В вводится детям, согласно Национальному календарю профпрививок, в возрасте от 2 месяцев до 1,5 лет. Пневмококковая вакцина, защищающая от бактерий, возбудителей менингита, вводится детям с 2 месяцев до 1,5 лет. Менингококковая вакцина защищает от некоторых болезнетворных бактерий, возбудителей менингита и проводится по желанию пациента в частных клиниках», - отметил выступающий. Спикер также призвал акмолинцев к соблюдению разумных мер предосторожности, в частности - стараться воздерживаться от контакта с больным менингитом. Возбудители менингита передаются воздушно-капельным путем, а также в результате совместного использования предметов личной гигиены. «Постарайтесь изолировать больного менингитом от остальных членов семьи. После близкого контакта с больным обязательно обратитесь к врачу. Будьте осторожны во время путешествий в потенциально опасные районы. Некоторые типы менингита переносятся животными и насекомыми, старайтесь держаться от них как можно дальше, не забывайте пользоваться средством против насекомых. И всегда мойте руки с мылом», - призвал спикер.

    Автор:

    Оксана Матасова

    Акмолинская область Здравоохранение Менингит
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