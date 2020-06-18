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Три случая с летальным исходом от коронавируса зарегистрированы в Казахстане
18 Июня 2020 10:32
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НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Три случая с летальным исходом от коронавируса зарегистрированы в Казахстане. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на coronavirus2020.kz.
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В Нур-Султане скончались женщины, 1946 и 1952 годов рождения, и мужчина, 1963 года рождения. Комиссией по изучению летальных исходов было принято решение зарегистрировать данные случаи как летальные от коронавирусной инфекции.
Итого по Казахстану 100 летальных случаев: г. Нур-Султан – 24 г. Алматы – 15 г. Шымкент – 12 Акмолинская область – 6 Актюбинская область – 1 Атырауская область – 3 Восточно-Казахстанская область – 1 Жамбылская область – 1 Западно-Казахстанская область – 6 Карагандинская область – 9 Костанайская область – 2 Мангистауская область – 2 Павлодарская область – 13 Туркестанская область – 5.
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