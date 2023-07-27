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    Три схрона оружия, похищенного из здания ДП во время январских событий, обнаружили в Жамбылской области

    27 Июля 2023, 11:56

    ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ - Три крупных схрона оружия, похищенного из здания ДП во время январских событий, выявили жамбылские полицейские. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

    Сотрудники полиции департамента полиции Жамбылской области ежедневно ведут непрерывную работу по поиску оружия и боеприпасов, украденных во время январских событий.

    Так, за дежурные сутки были выявлены три схрона оружия. Сотрудниками УБОП и УПН ДП в ходе реализации оперативной информации на территории этноисторического комплекса «Тектурмас» на пустыре обнаружены полипропиленовые мешки с оружием и боеприпасами внутри. Из мешков были изъяты пистолет-пулемет калибра 9 мм, похищенный из здания ДП во время январских событий, одноствольное гладкоствольное охотничье ружье ТОЗ-120 калибра 20 мм, две единицы двуствольного охотничьего ружья 16 калибра ТОЗ-63, пневматический пистолет МР-654 калибра 4,5 мм, газовый пистолет ИЖ-79, ручная граната РГД-5 без запала, магазин от автомата АК-47, 87 патронов различного калибра и специальные средства.

    Также сотрудниками полиции ОП-2 УП города Тараз при проведении оперативно-розыскных мероприятий на одной из улиц областного центра среди мусора было найдено спрятанное ружье ИЖ-ЗК 16-го калибра, травматический пистолет ТТ-Лидер, 23 боеприпаса различного калибра, магазин от автомата АКСУ, полицейская каска, бронежилет, палка резиновая и полицейский щит.

    По фактам проводятся досудебные расследования по части 3 статьи 287 УК РК «Незаконное владение, изготовление, передача, хранение оружия, боеприпасов». Назначены соответствующие экспертизы.

    Автор:

    Гульмира Байзакова

    Жамбылская область МВД РК Январские события
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