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    Три школы построят в Глубоковском районе ВКО

    8 Апреля 2023, 20:35

    УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. КАЗИНФОРМ - В рамках Национального проекта «Комфортная школа» в селе Белоусовка Глубоковского района Восточно-Казахстанской области в текущем году запланировано строительство новой школы на 300 мест. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Инфоцентр ВКО.

    По данной программе к 2026 году будут построены объекты образования в селах Опытное Поле и Прапорщиково, сообщил аким Глубоковского района Эльдар Тумашинов. Эти населенные пункты являются одним из густонаселенных в районе, поэтому потребность увеличения школ с каждым годом растет.

    В ходе брифинга аким сказал, что по национальному проекту «Модернизация сельского здравоохранения» планируется строительство 4 врачебных амбулаторий в селах Верхнеберезовский, Прапорщиково, Секисовка, Бобровка, а также медицинского пункта на Разъезде 226 км и фельдшерско-амбулаторного пункта в селе Уварово.

    В текущем году в районе запланирована реализация 57 проектов на 2,2 млрд тенге за счет бюджетов всех уровней. Вместе с тем, в 2023 году в 30 селах Глубоковского района будут проведены работы по строительству, реконструкции, среднему и текущему ремонту объектов социальной и инженерной инфраструктуры.

    Автор:

    Ринат Дусумов

    Восточно-Казахстанская область Строительство
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