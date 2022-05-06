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      Мангистауская область

    Три школы и детский сад затопило в Жанаозене после дождей

    6 Мая 2022, 18:42

    ЖАНАОЗЕН. КАЗИНФОРМ – В Жанаозене затоплены дворы, дома, улицы, а также три школы и детский сад. Учащихся временно перевели на онлайн-обучение, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт «ЛАДА.kz».

    Спасатели продолжают работы по ликвидации подтоплений, ведутся работы по откачке дождевых вод.

    «Отдел по ЧС Жанаозена совместно с местными исполнительными органами откачивают дождевые воды с привлечением спецтехники и водооткачивающих устройств от пожарной части Жанаозена. Всего подтоплено 43 дворовых участка, четыре улицы, четыре жилых дома, три школы и детский сад. Учебный процесс приостановлен», – сообщил Ибрем Байрамов, оперативный дежурный кризисных ситуация ДЧС региона.

    В департаменте по чрезвычайным ситуациям добавили, что уровень воды на улицах Жанаозена снизился.

    «Работы завершатся, скорее всего, в ночное время, на данный момент уровень воды снизился, работы по откачке ведутся. От департамента по ЧС привлечено 16 сотрудников и четыре мотопомпы, а также работает техника, предоставленная коммунальными организациями и предприятиями Жанаозена», – уточнил Ибрем Байрамов.

    В управлении образования рассказали о ситуации в затопленных организациях образования.

    «Из-за непрерывного ливня сотрудники и воспитанники детского сада, а также школьники не смогли прийти в образовательные учреждения», – сообщили в ведомстве.

    В частности, по данным управления, в микрорайоне «Рауан» Жанаозена затопило среднюю школу №22, в микрорайоне «Мерей» села Рахат – школу №9, в селе Кендерли – школы №№21, 23 и детский сад «Рахат» №12.

    «Учебно-воспитательный процесс временно перевели в онлайн-режим. По такому же принципу будут временно учиться школьники в селе Бостан Каракиянского района. Данный вопрос взят на контроль управления образования», – добавили в ведомстве.

    В четверг, 5 мая, после дождя в Мангистау сошел селевой поток. Видео схода мощного селя в Мангистау появилось в Сети.

    Фото: lada.kz

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    Мангистауская область Регионы Казахстана Погода
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