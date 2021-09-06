Три семьи получили квартиры в Абайском районе Карагандинской области

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ – Трем семьям, стоявшим в очереди на получение жилья из госфонда, выделили квартиры в поселке Южном Абайского района, Карагандинской области. Ключи новоселам вручил местный аким Исламбек Жумальдинов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Все три семьи стояли в очереди на получение жилья из госфонда по категориям «многодетные семьи», «неполные семьи» и «инвалиды I и II групп». Им выданы двухкомнатные квартиры в двухэтажных домах. Они были отремонтированы на бюджетные средства в этом году. Новоселы уже заселились», – сообщил Исламбек Жумальдинов.

Гульбагираш Омарова переехала в Южный в 2008 году вместе с супругом и детьми. Все эти годы семья снимала квартиры. В очередь на получение жилья из госфонда женщина встала всего три года назад, поэтому не ожидала, что обретет собственный кров так скоро.

«Это очень радостное и неожиданное событие для нас. Я в прошлом году потеряла мужа, одной с детьми было сложно снимать жилье. Младшему ребенку семь лет. Он больше всех рад нашей новой квартире», – рассказала Гульбагираш Омарова.