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    Три семьи получили квартиры в Абайском районе Карагандинской области

    6 Сентября 2021, 21:15

    КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ – Трем семьям, стоявшим в очереди на получение жилья из госфонда, выделили квартиры в поселке Южном Абайского района, Карагандинской области. Ключи новоселам вручил местный аким Исламбек Жумальдинов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Все три семьи стояли в очереди на получение жилья из госфонда по категориям «многодетные семьи», «неполные семьи» и «инвалиды I и II групп». Им выданы двухкомнатные квартиры в двухэтажных домах. Они были отремонтированы на бюджетные средства в этом году. Новоселы уже заселились», – сообщил Исламбек Жумальдинов.

    Гульбагираш Омарова переехала в Южный в 2008 году вместе с супругом и детьми. Все эти годы семья снимала квартиры. В очередь на получение жилья из госфонда женщина встала всего три года назад, поэтому не ожидала, что обретет собственный кров так скоро.

    «Это очень радостное и неожиданное событие для нас. Я в прошлом году потеряла мужа, одной с детьми было сложно снимать жилье. Младшему ребенку семь лет. Он больше всех рад нашей новой квартире», – рассказала Гульбагираш Омарова.

    Автор:

    Агата Мухамеджанова

    Карагандинская область Социальная поддержка Строительство Жилье
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