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    Три селезащитные плотины строятся близ Алматы

    6 Апреля 2023, 12:08

    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Впервые за годы независимости республики и в истории МЧС реализуется одновременно 3 проекта по строительству селезащитных сооружений, 2 из которых направлены на защиту от селевой опасности города Алматы, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу МЧС РК.

    5 апреля министр по ЧС Юрий Ильин в своем выступлении на пленарном заседании Мажилиса рассказал о том, что строительство плотины Аюсай в ущелье Большого Алматинского озера будет завершено в следующем году, а строительство Аксайской плотины, которое завершится в текущем году. Кроме этого, совместно с Китайской Народной Республикой ведется строительство селезащитной плотины Чукурбулак на Хоргосе.

    Строительство плотины Аюсай позволит минимизировать угрозу от селевых потоков, селей ливневого, гляциального происхождения и обеспечит инженерную защиту объектов хозяйствования, расположенных ниже проектируемой плотины и защиту жизни людей, находящихся в селеопасной зоне: объекты каскада Алматинских ГЭС, автодорога г. Алматы – санаторий «Алма Арасан». Срок завершения строительства 2023 год.

    Строительство селезадерживающей плотины в бассейне реки Аксай обеспечит инженерную защиту от селевых потоков ниже расположенных объектов: пионерского лагеря «Ленинец», лесничества, дачного массива «Аксай», посёлка Акжар Наурызбайского района г. Алматы, и других населённых пунктов, расположенных вдоль русла реки Аксай. Срок завершения строительства 2023 год.

    Строительство селезадерживающей плотины «Чукурбулак» осуществляется в рамках реализации поручения Главы государства от 25 мая 2012 года и Соглашения от 8 июня 2017 года между правительствами Республики Казахстан и Китайской Народной Республики о сотрудничестве в строительстве совместной селезадерживающей плотины на реке Хоргос.

    Плотина располагается на границе двух стран с объемом селехранилища 10 млн кубометров.

    Селезадерживающая плотина обеспечит защиту объектов Международного центра приграничного сотрудничества (МЦПС) «Хоргос» и зданий таможни «Коргас», приграничной торгово-экономической зоны (ПТЭЗ) «Восточные ворота», населенных пунктов Хоргос и Баскунчи от воздействия паводковых и селевых потоков реки Хоргос. Срок завершения строительства 2024 год.

    Автор:

    Жанара Мухамедиярова

    Алматы Алматинская область МЧС Жетысуская область
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