Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 448.3 eur/kzt 489.68

    rub/kzt 5.33 cny/kzt 62.48
Прогноз погоды
Астана
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Происшествия, ЧС

    Три села в Актюбинской области остаются без транспортного сообщения

    12 Апреля 2022, 17:52

    АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ – Из-за паводка три села в Актюбинской области остались отрезанными от транспортного сообщения, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ДЧС.

    Всего во время паводка, по данным ДЧС, было зарегистрировано 17 переливов на автодорогах и размыты 10 участков автодорог. Это повлекло за собой прекращение сообщения с 10 населенными пунктами, где проживает более трех тысяч человек, в том числе в Байганинском, Кобдинском, Уилском, Мугалжарском районах.

    «Не восстановлен проезд к населенным пунктам Жарык, Когалы и Кокуй Кобдинского района. В отрезанных населенных пунктах имеется достаточный запас продуктов питания и медикаментов. Организовано круглосуточное дежурство, при необходимости будет осуществлена доставка продовольствия с помощью моторных лодок», - сообщили в пресс-службе ведомства.

    Всего с начала паводкоопасного периода силами ДЧС и местных исполнительных органов с улиц, автодорог и дворовых территорий было откачано 243 860 кубометров воды, во временные валы уложено 21432 мешков с инертными материалами.

    В области талыми водами был подтоплен 41 жилой и 78 дачных домов в двух населенных пунктах (город Актобе и поселок Саржар). Из подтопленных домов и дачных строений вода откачана.

    В ходе проведения аварийно-спасательных работ спасателями эвакуировано 520 человек. Все жители вернулись домой.

    Автор:

    Самал Ендибаева

    Актюбинская область Транспорт Паводок Регионы Казахстана Общество Дороги МЧС
    Новости по теме
    Новости по теме
    Какие участки проспекта Туран перекроют в Астане
    Тела мужчины и женщины нашли в реке Нура в Карагандинской области
    Иностранцы погибли в ДТП в Актюбинской области
    Пожар под Астаной: 34 человека продолжают тушить возгорание сухостоя
    Популярное
    1 Еще несколько улиц закроют в Астане из-за ремонта
    2 Чиновника подозревают в хищении более миллиарда тенге, выделенных на строительство дорог
    3 Провоз валюты на сумму свыше 2,5 млрд тенге предотвратил КНБ
    4 Расходы на миллиард тенге: АФМ допросит руководство «Қазақстан барысы» и проведет обыски
    5 Дожди, град и шквал ожидаются в Казахстане