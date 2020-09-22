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    Три ректора одновременно руководят вузом в Семее

    22 Сентября 2020, 18:07

    СЕМЕЙ. КАЗИНФОРМ – В Семее в университете имени Шакарима сложилась непростая ситуация. В ходе брифинга представители учебного заведения рассказали, что в вузе постоянно меняется руководство. Сейчас одновременно должность ректора занимают три человека, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Участники брифинга сообщили, что с апреля этого года университет проходит сложный период. Вуз становится некоммерческим акционерным обществом. В этот переходный период учебное заведение подчиняется Комитету по госимуществу и приватизации Министерства финансов РК, а после его завершения университет снова будет подчинятся Министерству образования и науки РК.

    «Сам переход сложный, да еще эта нестабильность, подогревает тем, что идет постоянная смена руководителя. Если 29 апреля руководителем университета был назначен Мукаев Жандос Толеубекович , то 21 мая приказом Министерства образования и науки РК был назначен еще один руководитель. Исполняющим обязанности ректора стал Амиржан Леонидович Касенов. После этого Ж. Мукаев написал заявление об уходе. И вновь был назначен еще один руководитель. Но уже Комитетом по госимуществу. На этот раз Тлемисов Улан Багдатович. Прошло два месяца, и вновь 11 сентября мы получили нового руководителя – Байжуманов Мухтар Казбекович», - рассказал руководитель офиса ректора университета Марат Абдикаримов.

    «Я хочу обратить ваше внимание на тот факт, что назначение трех последних есть, все получили приказы о назначении, но нет приказа об освобождении. Уникальная картина. Одновременно три человека исполняют обязанности ректора. Мы хотим при помощи прессы донести нашу тревогу до верхов. Нужно не допустить внутреннюю и социальную напряженность внутри нашего коллектива», - подчеркнул М. Абдикаримов.

    Отметим, что университет был основан в 1934 году. Высшее учебное заведение состоит из четырех институтов, которые в свое время были объединены - педагогический, зоотехническо-ветеринарный, технологический и финансовый институты.

    Фото: Инфоцентр г. Семея

    Автор:

    Руслан Шакабаев

    Восточно-Казахстанская область Образование Вузы
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