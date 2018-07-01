Три раза привлекался к суду подозреваемый по делу об убийстве Дениса Тена

ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ - Всплыли некоторые подробности о личности одного из задержанных по делу об убийстве знаменитого казахстанского фигуриста Дениса Тена, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Напомним, пресс-служба МВД РК сообщила о задержании одного из подозреваемых в убийстве Дениса Тена.

Ранее сообщалось, что один из подозреваемых Нуралы Киясов, 1994 года рождения, является уроженцем Жамбылской области, он уже дал признательные показания.

24-летний Нуралы Киясов, уроженец села Мерке, в 2017 году три раза имел дело с правоохранительными органами.

Так, в январе прошлого года он был задержан за управление автотранспортным средством в состоянии опьянения, и Меркенский суд под председательством судьи Рахата Разакова лишил его водительских прав на три года: «Киясов Нуралы Даулетбекович 14 января 2017 года утром в 07.38 в состоянии опьянения водил машину марки «Мазда 626» в Жамбылской области в селе Мерке. 31 января постановлением Меркенского районного суда он был лишен права на вождение на три года», - говорится на сайте «Судебный кабинет» Верховного суда РК. Отмечается при этом, что на судебное заседание «правонарушитель Н.Д.Киясов не явился, причину не явки не сообщил».

В марте состоялся другой суд под председательством судьи Меркенского районного суда Абая Дауренбекова. В течение месяца шло судебное разбирательство по уголовному делу за совершение кражи.

Подсудимому инкриминировалось два эпизода по кражам аккумуляторов и проигрывающих устройств из автомашин: «17.02.2017 года около 02.30 часов ночи Д. Киясов Мерке двигался по улице села вдоль стоящих вдоль улицы автомашин вместе с односельчанином А. Байназаровым. Увидев «Ауди-80» и поняв, что никто не смотрит, он выбил стекло в передних окнах автомобиля и достал DVD-плеер стоимостью 14 тысяч тенге и магнитофон стоимостью 2 тысячи тенге. После открыл капот автомашины и вытащил аккумулятор стоимостью 8 тысяч тенге. Общий материальный ущерб составил 24 тысячи тенге. После чего со своим подельником скрылись с места происшествия», - говорится в материалах дела.

Однако в ходе суда с привлечением медиации была достигнута договоренность о возмещении ущерба, пострадавшие простили вора и суд ограничился административным наказанием, без лишения свободы.

И в третий раз в течение одного только 2017 года Нуралы Киясов участвовал в судебных разбирательствах по своей задолженности микрофинансовой организации, которой он задолжал более 144 тыс тенге.

16 октября председательствующий на процессе судья Меркенского районного суда Еркин Кенбаев, «рассмотрев исковое заявление ТОО «Микрофинансовая организация «KMF (КМФ)» к Киясову Н. Д. о взыскании суммы задолженности кредита, уплаченной госпошлины, судебных расходов», постановил «...возбудить по данному исковому заявлению гражданское дело». А уже 8 января 2018 года это дело было отправлено в архив.

Напомним, известный казахстанский фигурист Денис Тен был доставлен в больницу с ножевыми ранениями 19 июля в обед. По данным ДВД Алматы, неизвестные при попытке украсть зеркала с машины спортсмена ранили его в ногу. Спортсмен потерял 3 литра крови. Врачи оценивали его состояние, как критическое. Позже пресс-секретарь Министерства здравоохранения РК Ернар Акимкулов сообщил о смерти спортсмена.