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    Три пункта обогрева открыли на трассах Жамбылской области

    11 Февраля 2023, 18:35

    ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ – На трассах Жамбылской области работают спасатели, полицейские. Спасенных из снежных заносов людей доставляют в пункты обогрева и обеспечивают горячим питанием, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Как сообщили в областном департаменте по чрезвычайным ситуациям, помимо пяти оборудованных стационарных пунктов обогрева на трассах, при необходимости открываются подобные пункты в школах, мечетях или других заведениях в близлежащих к трассам населенных пунктах.

    «В Жамбылском районе Жамбылской области образовалось скопление автотранспорта - грузовые автомашины, пассажирские автобусы, - сообщила руководитель пресс-службы ДЧС Сауле Мунатаева. - В Жамбылском районе открыто три пункта обогрева в селах Айша-биби-2 (расстояние 3 км), Бектобе-1 (расстояние 15 км). Для 500 человек обеспечены горячее питание и вода».

    Людей доставляют силами местных исполнительных органов от места скопления автотранспорта в пункты обогрева. Всего доставлено 80 человек, отметили в ведомстве.

    «На закрытых участках автодорог силами ДЧС (13 человек и 6 единиц техники) проводятся аварийно-спасательные работы. На данный момент из застрявших в заносах автомашин спасены 47 человек, из них 5 детей. Все они доставлены в ближайшие населенные пункты и в город Тараз. Две автомашины, в которых находились 7 человек, отбуксированы из сугробов на чистый участок автодороги», - проинформировала Сауле Мунатаева.

    В Жамбылской области из-за сильной метели и плохой видимости закрыт участок автодороги республиканского значения Алматы – Термез - Ташкент с 574 по 587 километр, проводится патрулирование для оказания помощи водителям и пассажирам.

    Видео: ДЧС Жамбылской области.

    Автор:

    Галина Скрипник

    Жамбылская область Происшествия ДЧС
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