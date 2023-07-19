Три проекта АПК на 31 млрд тенге завершены в Восточно-Казахстанской области

УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. КАЗИНФОРМ - В Усть-Каменогорске прошла IV сессия областного маслихата. В ходе заседания аким ВКО Ермек Кошербаев рассказал, что на сегодняшний день в области из 9 крупных реализуемых инвестиционных проектов агропромышленного комплекса на 57 млрд тенге, завершено 3 на 31 млрд тенге, передает МИА «Казинформ».

Это расширение бройлерного производства Усть-Каменогорской птицефабрики, строительство откормочной площадки на 1000 голов и молочно-товарной фермы на 300 голов в Уланском районе.

До конца года будут завершены еще 6 проектов, наиболее крупные из них: модернизация зерносушильного комплекса в Глубоковском районе, строительство маслоэкстракционного завода в Усть-Каменогорске мощностью 50 тыс. тонн в год и МТФ на 1000 голов в районе Алтай.

С начала текущего года отмечается увеличение валовой продукции сельского хозяйства на 14%, экспорта продукции АПК на 18%. Производство молока выросло на 4%, яиц - на 2%, мяса - на 30%, в том числе мясо птицы - на 82%.

«Мы намерены привлекать инвестиции в новые технологии, обеспечить глубокую переработку сырья и выпуск новых агропродуктов. Доля переработанной продукции в общем объеме экспорта составила 42%. Задача до конца текущего года довести долю переработанной продукции до 45%. Кроме того, до конца года используя опыт СКО в молочном животноводстве, будут профинансированы 6 проектов по строительству и реконструкции молочно-товарных ферм на 10 млрд тенге, из них 3 МТФ в Шемонаихинском районе, по 1 - в Глубоковском, Уланском районах и районе Алтай», - сообщил Е.Кошербаев.

Также он добавил, что итогом реализации проектов станет рост объемов производства молока в 2024 году на 47,5 тыс. тонн в год и загруженность перерабатывающих предприятий до 65%.

«Все это направлено на обеспечение населения продуктами внутреннего рынка и сдерживания инфляционных процессов. Кроме создания продовольственного пояса вокруг областного центра, планируется установить межрегиональные и межгосударственные торговые связи по поставке плодовоовощной и бакалейной продукции. Ввод оптово-розничного центра «Алтай» осенью текущего года позволит организовать торговлю сельхозпродуктами от фермера к потребителю без посредников, с возможностью хранения и частичной переработки продукции. В планах наладить прямые поставки продукции из южных регионов Казахстана, а также Узбекистана, Кыргызстана, России и Беларуси», - поделился аким ВКО.