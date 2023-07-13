Три пожара тушат в лесу в Павлодарской области

ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ - 12 июля в трех кварталах лесопокрытой территории Павлодарской области произошло возгорание лесной подстилки и деревьев. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу МЧС РК.

В 14:48 в Шалдайском филиале РГУ ГЛПР «Ертыс орманы» в Щербактинском районе в 28-м квартале Чушкалинского лесничества произошло возгорание лесной подстилки и деревьев. Площадь пожара 1,8 га. В 17:52 пожар был локализован. Тушение пожара продолжается силами лесхоза и ДЧС в количестве 50 человек личного состава и более 16 единиц техники.

В 16:10 в Бескарагайском филиале РГУ ГЛПР «Ертыс орманы» в районе Аккулы, в 15-м квартале Кокжальского лесничества произошел пожар. Предварительная площадь 5 га. В 17:09 огонь локализован. На месте работают сотрудники лесхоза.

В 17:40 в Шалдайском филиале РГУ ГЛПР «Ертыс орманы» в Щербактинском районе в 106-м квартале на лесопокрытой территории произошло возгорание. Предварительная площадь пожара 20 га.

В тушении задействованы более 50 человек личного состава и более 15 единиц техники лесхоза и ДЧС Павлодарской области. Из-за аномальной жары в регионе повышена пожарная опасность. Силы и средства департамента по ЧС работают в усиленном режиме.