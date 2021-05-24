Три платных участка автодорог внедряют в ЗКО

УРАЛЬСК. КАЗИНФОРМ - В рамках реализации государственной программы инфраструктурного развития «Нурлы Жол» в Западно – Казахстанской области планируется запуск 3 платных участков автодорог общей протяженностью 418 км. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт МИИР РК.

Три платных участка автодорог: «Граница РФ (на Самару) – Уральск» км 195-248; «Уральск – Актобе» км 261-526; «Уральск – граница РФ (на Саратов)» км 4-104 . В настоящее время на территории Западно – Казахстанской области установлено 8 промежуточных арок контроля. Пять из восьми арок контроля полностью подготовлены к эксплуатации. В тестовом режиме работают арки на участках «Граница РФ (на Самару) – Уральск» и «Уральск – граница РФ (на Саратов)». Оплатить за проезд по платному участку можно с помощью банков второго уровня (включая приложения интернет-банкинг Каспи, Хоумбанк и т.д.), через платежные терминалы (Qiwi, woopay) или с баланса телефона. Всего насчитываются более 20 различных способов пополнения лицевого счета автотранспорта. Для жителей, чьи транспортные средства зарегистрированы в прилегающих к платным участкам районах, предусмотрены абонементы в размере 1000 тенге (для легкового транспорта), сроком 35 дней. Для получения льготы необходимо: Обратиться в контакт центр по короткому номеру 1403 Пополнить лицевой счет на сумму 1000 тенге В центрах по работе с клиентами пользователи дорог могут получать информацию о тарифах, имеющихся задолженностях с официальным подтверждением и т.д. Для удобства пользователей сотрудниками компании разработано мобильное приложение КАЖ Мобайл. На данный момент с помощью данного приложения водители могут узнать остаток на своем балансе, получить детализацию проездов, ознакомиться с тарифами за проезд.