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    Три перелива на автодорогах - костанайский ДЧС о паводковой ситуации

    6 Апреля 2022, 14:10

    КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ — О паводковой обстановке на территории Костанайской области проинформировали в ДЧС области, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

    Как сообщили в ведомстве, по состоянию на 9.00 утра 6 апреля 2022 года на территории Костанайской области паводковая обстановка стабильная.

    В эти дни сотрудники департамента по ЧС Костанайской области в усиленном режиме совместно с местными исполнительными органами, силами подрядных организаций и полиции осуществляют противопаводковые мероприятия по снижению угроз от талых вод.

    «Ввиду прошедших на предыдущей неделе обильных осадков в виде снега и резкого повышения температуры воздуха до 15 градусов, для оперативного реагирования на паводковую обстановку, из Костаная в Аркалык и село Амангельды Амангельдинского района заблаговременно передислоцирована мобильная группировка департамента, оснащенная необходимым количеством мотопомп и оборудования, в составе 6 единиц техники и 24 человек личного состава. За предыдущий период зарегистрировано три перелива на автодорогах областного и местного значения», - прокомментировали в ДЧС.

    5 апреля произошел перелив талых вод через автодорогу местного значения «Амангельды - Урпек-Кабырга», между населенными пунктами Жанатай и Кабырга, начиная с села Урпек до села Кабырга (грунтовая дорога) Амангельдинского района. Угрозы населенным пунктам нет, дорожные знаки имеются, выставлены посты.

    «Также 5 апреля произошел перелив на автодороге местного значения «Торгай –Шеген –Акшыганак», в 15 и 25 км от села Торгай, с частичным разрушением дорожного полотна. Произведены восстановительные работы. Угрозы населенным пунктам нет. В данный момент работы завершены, движение восстановлено», - отметили в департаменте.

    Ещё один перелив произошел также в 5 апреля на 39 км автодороги областного значения Аулиеколь -Жалдама. Угрозы населенным пунктам не имеется.

    «На месте дежурят все заинтересованные службы. В 02:55 часов 6 апреля перелив остановился, вода спала. Однако, в целях снижения риска автодорога закрыта»,- пояснили в ведомстве.

    В ДЧС области заверили, что круглосуточные дежурства на паводкоопасных участках Аркалыка и других регионов продолжаются. Силы и средства департамента по чрезвычайным ситуациям находятся в постоянной готовности.

    Иллюстративное фото

    Автор:

    Жанна Мусабаева

    Костанайская область Паводок Регионы Казахстана Общество ДЧС
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