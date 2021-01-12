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    Три партии прошли в маслихат Нур-Султана

    12 Января 2021, 17:04

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Итоги очередных выборов депутатов маслихатов Республики Казахстан озвучили на заседании Центральной избирательной комиссии, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Как сообщила председатель территориальной избирательной комиссии Нур-Султана Бахыт Бектемисова, в выборах депутатов столичного маслихата приняли участие пять политических партий - Народная партия Казахстана, «Nur Otan», «ADAL», «Ауыл», «Ак жол».

    «Количество мандатов в маслихат города Нур-Султана составляет 31. Всего по партийному списку в депутаты городского маслихата зарегистрированы 88 кандидатов. В соответствии с конституционным Законом РК «О выборах» на основании итогов выборов депутатские мандаты для политических партий распределены соответствующим образом: «Народная партия Казахстана» получила 2 мандата, партия «Nur Otan» - 26 мандатов, партия «Ак жол» - 3 мандата», - сообщила Бахыт Бектемисова на заседании ЦИК РК.

    Напомним, ранее территориальная избирательная комиссия Алматы подвела итоги выборов депутатов маслихата города.

    Автор:

    Акбота Кузекбай

    Астана Выборы-2021
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