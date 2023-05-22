Три палестинца погибли во время рейда израильских военных

АММАН. КАЗИНФОРМ – Три палестинца погибли и еще шестеро получили ранения при крупномасштабной операции израильской армии в лагере беженцев «Балата» вблизи города Наблус на севере Западного берега реки Иордан, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на палестинское агентство WAFA.

Гибель трех палестинцев подтвердило министерство здравоохранения страны. Сотни израильских солдат и сил спецназа участвовали в рейде, который начался около часа ночи и продолжался до 5 утра.

Израильские силы заблокировали бульдозерами въезды в лагерь и разрушили несколько домов, передает AlJazeera слова очевидцев.

Жители лагеря беженцев Балата в городе Наблус говорят, что это была крупнейшая подобная операция за многие годы.

В заявлении армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщается о проведении операции по аресту подозреваемых в терроризме, трое из которых были арестованы. В ЦАХАЛ заявили, что при операции подозреваемые палестинцы бросали в солдат взрывчатку и камни, войска ответили огнем.

Израильские военные также заявили, что обнаружили лабораторию, содержащую десятки килограммов взрывчатых веществ, которые могли быть использованы для терактов. Военные заявили, что уничтожили это место.

По словам израильских военных, в ходе рейда также было изъято некоторое количество оружия, в том числе винтовки и взрывные устройства. Также сообщается о ранении израильского офицера.

Палестинская группировка «Бригада мучеников Аль-Аксы» опубликовала заявление, согласно которому все трое погибших были членами организации. В нем отмечается, что они были убиты во время боя с израильскими войсками, сообщает The Times of Israel.

Операция израильских военных прошла после нападения на автомобиль недалеко от Наблуса, в результате которого был ранен солдат. Израильские силы в понедельник также совершили операцию в лагере беженцев Дженин к северу от Наблуса, где арестовали по меньшей мере трех палестинцев, подозреваемых в терроризме.

Министр обороны Израиля Йоав Галлант приветствовал операцию военных, заявив, что они предотвратили несколько терактов против израильтян.

«В ходе двух успешных операций, проведенных силами безопасности за ночь в Дженине и Наблусе, террористы, открывшие огонь по нашим силам, были уничтожены, а те, кто планировал теракты против израильских граждан, были арестованы. Мы выследим и доберемся до наших врагов», - написал Галлант в сети Twitter.

Власти Палестины осудили действия израильских военных.

«Непрерывная агрессия против города Наблус, его деревень и лагерей со стороны оккупационных сил и поселенцев-экстремистов является серьезным военным преступлением и коллективным наказанием, которому необходимо немедленно положить конец», - заявил представитель президента Палестины Набиль абу Рудейне.

Лагерь беженцев «Балата» является крупнейшим по численности населения на оккупированном Западном берегу реки Иордан. В нем около 30 тысяч палестинцев живут на территории площадью около 24 га с высокой плотностью населения.



