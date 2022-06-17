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    Три палестинца погибли в ходе рейда израильской армии в Дженине

    17 Июня 2022, 17:57

    АММАН. КАЗИНФОРМ – В результате рейда израильской армии в палестинский город Дженин на Западном берегу реки Иордан трое палестинцев были убиты и еще 10 ранены, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на палестинское агентство WAFA.

    Как сообщается, трое мужчин погибли в результате действий израильских сил безопасности, открывших огонь по автомобилю, в котором они ехали в восточном районе Дженина.

    Палестинские СМИ приводят имена погибших - Бараа Лахлух, Лайт Абу Сурур и Юсеф Салах.

    Инцидент привел к ожесточенным столкновениям местных жителей с израильскими военными, которые открыли огонь по палестинцам. Ранения получили 10 человек, позже они были доставлены в больницу.

    Израильская армия заявила, что ее войска проводили в двух местах в Дженине операцию по поиску оружия, передает France24.

    «Солдаты попали под обстрел, когда прибыли в первое место, они приняли ответные меры, прежде чем идентифицировать подозрительный автомобиль на обочине дороги по пути ко второму месту», - сообщается в заявлении.

    «Из машины был открыт огонь по военнослужащим, которые нейтрализовали обстрелявших их террористов», — заявили в армии, добавив, что на месте происшествия нашли оружие, в том числе два автомата М-16, и патроны к ним.

    В ходе рейда израильские силы также совершили обыск в доме палестинской семьи в районе Аль-Шаркас в Дженине.

    WAFA приводит данные палестинского центра по правам человека. Согласно им, с начала года израильские силы убили 55 палестинцев, в том числе 13 детей и 5 женщин, на «оккупированных палестинских территориях, включая Иерусалим».

    В мае израильская армия активизировала рейды в лагере Дженин и в его окрестностях, известных как оплот палестинских вооруженных группировок. Во время одного из таких рейдов погибла палестинская журналистка «аль-Джазиры» Ширин Абу Акле.

    Автор:

    Арсен Утешев

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