Три палестинца погибли в ходе рейда израильской армии в Дженине

АММАН. КАЗИНФОРМ – В результате рейда израильской армии в палестинский город Дженин на Западном берегу реки Иордан трое палестинцев были убиты и еще 10 ранены, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на палестинское агентство WAFA.

Как сообщается, трое мужчин погибли в результате действий израильских сил безопасности, открывших огонь по автомобилю, в котором они ехали в восточном районе Дженина.

Палестинские СМИ приводят имена погибших - Бараа Лахлух, Лайт Абу Сурур и Юсеф Салах.

Инцидент привел к ожесточенным столкновениям местных жителей с израильскими военными, которые открыли огонь по палестинцам. Ранения получили 10 человек, позже они были доставлены в больницу.

Израильская армия заявила, что ее войска проводили в двух местах в Дженине операцию по поиску оружия, передает France24.

«Солдаты попали под обстрел, когда прибыли в первое место, они приняли ответные меры, прежде чем идентифицировать подозрительный автомобиль на обочине дороги по пути ко второму месту», - сообщается в заявлении.

«Из машины был открыт огонь по военнослужащим, которые нейтрализовали обстрелявших их террористов», — заявили в армии, добавив, что на месте происшествия нашли оружие, в том числе два автомата М-16, и патроны к ним.

В ходе рейда израильские силы также совершили обыск в доме палестинской семьи в районе Аль-Шаркас в Дженине.

WAFA приводит данные палестинского центра по правам человека. Согласно им, с начала года израильские силы убили 55 палестинцев, в том числе 13 детей и 5 женщин, на «оккупированных палестинских территориях, включая Иерусалим».

В мае израильская армия активизировала рейды в лагере Дженин и в его окрестностях, известных как оплот палестинских вооруженных группировок. Во время одного из таких рейдов погибла палестинская журналистка «аль-Джазиры» Ширин Абу Акле.