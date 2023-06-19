Три палестинца погибли при операции израильских военных в лагере беженцев Дженин

АММАН. КАЗИНФОРМ - Три палестинца, в том числе подросток, погибли во время израильского военного рейда в понедельник утром в лагере беженцев Дженин на Западном берегу реки Иордан, который привел к перестрелке между палестинцами и израильскими войсками, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на палестинское агентство WAFA.

Рейд начался рано утром в понедельник. Израильские солдаты начали штурм лагеря, обстреливая боевыми патронами, светошумовыми гранатами и отравляющими газами. В результате трое палестинцев скончались от ран, среди них – 15-летний подросток, сообщает издание со ссылкой на министерство здравоохранения Палестины.

Также 31 палестинец получили ранения, девять из них находятся в критическом состоянии.

Израильские военные заявили, что они проводили операцию по задержанию двух разыскиваемых подозреваемых, во время которой израильские солдаты попали под обстрел, что и привело к массовой перестрелке. Один из подозреваемых, которого они преследовали, был сыном заключенного в тюрьму лидера ХАМАС, сообщает AlJazeera.

«Во время операции произошла массированная перестрелка между силами и вооруженными боевиками в этом районе. В войска было брошено большое количество взрывных устройств. Военные ответили боевой стрельбой», - сообщается в заявлении армии обороны Израиля.

Когда израильские военные машины покидали лагерь, один из военных автомобилей был поврежден взрывным устройством, после этого израильские военные вертолеты открыли огонь по палестинцам, чтобы помочь своим силам уйти.

Фото: The Times of Israel со ссылкой на соцсети

Местное крыло палестинской группировки «Исламский джихад» заявило, что его члены привели в действие взрывные устройства возле автомобилей ЦАХАЛ (армии обороны Израиля), а затем открыли по ним огонь, передает The Times of Israel.