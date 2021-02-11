Три основных принципа политики разгосударствления обозначил Касым-Жомарт Токаев

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Казахстан твердо следует курсу на разгосударствление экономики. Об этом в ходе форума поддержки отечественных предпринимателей Samruk Business Forum заявил Глава государства Касым-Жомарт Токаев, передает МИА «Казинформ».

Глава государства подчеркнул, что Казахстан твердо следует курсу на разгосударствление экономики. Это еще одна возможность для отечественных предпринимателей и инвесторов. План приватизации до 2025 года включает в себя около 700 государственных предприятий, 112 из них входят в структуру «Самрук-Қазына». В выступлении были сформулированы три основных принципа политики разгосударствления.

«Первый – приватизация должна исключать появление частных монополистов. К сожалению, у нас имеются факты неэффективной приватизации ключевых объектов инфраструктуры. Нельзя снова допустить подобные факты нерациональной приватизации, которые наносят ущерб экономическим интересам государства. Это ответственность Правительства и Фонда. Второй – продажа активов в частные руки должна способствовать уменьшению нагрузки на бюджет. Необходимо, чтобы частник зарабатывал большую часть своей прибыли на рынке, через экспорт своих товаров и услуг, а не «тянул» бюджетные заказы, льготы, гранты и другие преференции. Третий – приватизация должна иметь конкретную экономическую отдачу. Смысл приватизации любого предприятия заключается в повышении его эффективности, увеличении вклада в национальную экономику», – заявил Касым-Жомарт Токаев.

При этом Президент особо остановился на вопросах обеспечения транспарентности процесса приватизации.

«Так как приватизации подлежит госсобственность, то граждане вправе знать все ее условия. Общественный контроль представляет собой действенный инструмент для проведения на всех уровнях эффективной и прозрачной приватизации. Правительству и Фонду дано соответствующее поручение. В отношении крупных компаний Фонда большую актуальность приобретает приватизация через «народное IPO». Все граждане нашей страны, желающие эффективно вложить свои сбережения, должны иметь возможность приобрести часть национального богатства», – сказал Глава государства.

Ранее сообщалось, что Глава государства принял участие в форуме поддержки отечественных предпринимателей Samruk Business Forum.



