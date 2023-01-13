Три основных направления дебюрократизации коснутся госслужащих, граждан и бизнеса - Багдат Мусин

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Вопросы дебюрократизации деятельности госаппарата и цифровизации всех аспектов жизни общества обсудили в Үкімет үйі. В совещании под председательством заместителя Премьер-Министра – руководителя Аппарата Правительства РК Галымжана Койшыбаева приняли участие министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Багдат Мусин, «цифровые» вице-министры и руководители аппаратов центральных госорганов, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на primeminister.kz.

Г. Койшыбаев подчеркнул особую значимость внедрения цифровых технологий и избавления от бюрократических проволочек не только для повышения эффективности работы госаппарата, но, в первую очередь, в целях улучшения жизни казахстанцев.

«В этом году мы должны реализовать ряд прорывных шагов в вопросах дебюрократизации и цифровизации. И, прежде всего, здесь стоит обратить особое внимание на первоочередные нужды населения. Эта работа проводится комплексно в рамках исполнения Указа по дебюрократизации деятельности государственного аппарата и Предвыборной программы Президента», — подчеркнул Г. Койшыбаев.

О том, как будут решаться данные задачи, рассказал Б. Мусин. Так, в основу работы должен лечь принцип человекоцентричности.

«Мы понимаем, что цифровизация должна быть направлена на каждого казахстанца. Есть примеры отдельных выполненных задач, которые значительно облегчили жизнь наших граждан, такие как переоформление авто, получение свидетельства о рождении в онлайн-режиме. Но надо идти дальше. Мы выделили 10 ключевых жизненных ситуаций, сделали по ним полный расклад и обозначили для себя основные моменты, по которым продолжим работу по внедрению проактивных госуслуг», — проинформировал Б. Мусин.

Министр также обозначил три основных направления процесса дебюрократизации, которые коснутся госслужащих, граждан и бизнеса. Так, для госслужащих планируется провести автоматизацию отчетности для оперативности принятия решений на основе данных, для граждан — внедрение Цифровой карты семьи (проактивные услуги без документов), для бизнеса — регулирование с чистого листа.

Подводя итоги совещания, Г. Койшыбаев напомнил вице-министрам по цифровизации о важности продвижения цифровой трансформации в их ведомствах.

«Дебюрократизация не должна сводиться только лишь к упрощению работы госорганов. Реальный эффект в своей повседневной жизни должны почувствовать граждане нашей страны. Именно для решения данной задачи мы реализуем человекоцентричный подход, который в том числе затрагивает вопросы взаимодействия госаппарата с населением», — заключил он.



