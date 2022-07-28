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    Три ощутимых землетрясения зафиксировали за сутки в Кыргызстане

    28 Июля 2022, 18:15

    БИШКЕК. КАЗИНФОРМ - В Кыргызстане за сутки произошло три землетрясения в трех областях. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Кабар.

    По данным Института сейсмологии, на территории Ошской области в 06:41 произошло землетрясение силой в эпицентре 2,5 балла. Толчки ощущались в селе Лангар Кара-Суйского района - до 2 баллов.

    На территории Джалал-Абадской области в 15:52 по местному времени произошло землетрясение силой в эпицентре около 5 баллов. В населенных пунктах КР интенсивность землетрясения составила в селах Ит-Агар, Тегирмен-Сай, Товар-Сай, Джылгын, Коргон, Авлетим, Мукур, Кызыл-Капчыгай, Кашка-Суу, Аркит - 4 балла, в селах Кербен, Ак-Дёбе, Джаны-Джол, Кой-Таш, Кара-Джыгач, Чарба, Джузумкан, Кызыл-Кель - 3 балла, городе Таш-Кумыр, в селе Ала-Бука - 2,5 балла.

    Также в Нарынской области в 20:54 произошло землетрясение силой в эпицентре 3 балла. Толчки ощущались в селах Шамшы, Дон-Алыш, Комсомол Кочкорского района – 2,5 балла.

    В МЧС сообщили, что по предварительным данным, жертв и разрушений нет.

    Фото: kabar.kg

    Автор:

    Гульмира Байзакова

    Кыргызстан
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